La Cour d'arbitrage pour le sport décidera de l'issue d'OHL-Malines

Suite (et pas fin) de cette histoire.

Selon les informations de la Gazet Van Antwerpen, la Cour d'arbitrage pour le sport décidera du sort du match OHL-Malines le 4 mars prochain. Les Malinois, qui ne s'étaient pas rendus à Den Dreef car leur demande de report sur base des absents suite au Covid avait été refusée, avaient par après obtenu que le match soit rejoué.

Le Comité disciplinaire avait en effet décidé que le forfait ne pouvait être prononcé à l'encontre de Malines car cela constituerait une discrimination en fonction de l'âge des joueurs - Malines avait eu ses deux gardiens touchés par le Covid, dont Maxime Wenssens qui avait été d'abord considéré comme un joueur du noyau U21 par les instances.

Une décision contestée par OHL, qui avait répondu en ces termes via un communiqué : "Le club estime qu'en ne se présentant pas au match, le KV Malines s'est fait justice lui-même et qu'un forfait était la seule issue possible. Cette décision constitue un précédent important dans ce sport."