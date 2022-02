Un ancien de Genk vaut "bien plus que 50 millions", selon son coach

Du côté de Leicester City, on est ne semble pas prêt à se séparer de Wilfred Ndidi.

Wilfred Ndidi (25 ans) intéresse énormément de clubs et réalise une superbe saison avec Leicester City. Sa dernière ? L'ancien de Genk est dans le viseur notamment d'Aston Villa, qui serait prêt à faire sauter la banque et mettre 50 millions d'euros sur lui. Pour Brendan Rodgers, un tel montant ne serait pas suffisant : "Il vaut bien plus que ça. Un joueur de cette qualité et avec cette mentalité, vous savez qu'il intéressera toujours des clubs", reconnaît-il en conférence de presse.

"Mais il est bien installé ici. Il a emménagé dans une nouvelle maison et semble très heureux. C'est un plaisir de travailler avec Wilfred et j'espère qu'il restera ici encore de longues années", conclut Ndidi. Le Nigérian est sous contrat à Leicester City jusqu'en 2024 et estimé à 60 millions d'euros par Transfermarkt.