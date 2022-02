"Faris Haroun est important pour l'équipe, sur et en dehors du terrain"

Faris Haroun débutera-t-il face à Malines ?

L'Antwerp accueille Malines demain, avec une question autour de Faris Haroun.

Le médian avait, en effet, retrouvé les joies de la titularisation le week-end dernier contre Seraing après avoir perdu sa place, et sa performance avait donné satisfaction à son coach.

"J'aime les choix difficiles. Avec Haroun, Nainggolan, Verstraete, Yusuf, Dwomoh et Gerkens, nous avons beaucoup de milieux de terrain pour peu de postes. Je suis heureux pour Haroun, il a bien joué contre Seraing", a déclaré Brian Priske à Het Gazet van Antwerpen.

Pour Patrick Goots, Haroun est un pion important de l'effectif : "L'Antwerp tourne mieux avec Haroun dans le onze. Il a déjà été très important pour l'équipe et l'est toujours. Sur et en dehors du terrain. Mais je ne veux pas regarder ça de manière trop émotionnelle. Je regarde aussi ce qui se passe dans le vestiaire et à l'entraînement", a expliqué l'ancien buteur de l'Antwerp dans le même quotidien.