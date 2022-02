Geoffry Hairemans revient chez lui : "Je n'oublierai jamais d'où je viens"

Le match de l'année aura lieu ce dimanche pour Geoffry Hairemans. Pour la troisième fois, il revient au Bosuil en tant que joueur du KV Malines. Pour l'attaquant, qui a grandi à Deurne Noord, cela reste à chaque fois quelque chose de spécial.

Geoffry Hairemans a joué et a été promu avec l'Antwerp en D1A. Il a vu le Great Old devenir une équipe de premier plan. "À mon époque, il y avait déjà des bons éléments comme Bolat, Refaelov et Van Damme, mais quelqu'un comme Nainggolan est un joueur d'un autre niveau", a confié le milieu offensif à Het Gazet van Antwerpen. "L'Antwerp veut devenir un club du top et remporter le titre, donc les budgets et l'équipe doivent suivre."

Dimanche, il affrontra son ancien club. "J'ai hâte de fouler à nouveau ce terrain. Et si les supporters d'Anvers m'encouragent, tant mieux. Je reste un Anversois de cœur et d'âme. Deurne reste mon berceau et j'en suis fier. J'ai peut-être déménagé et fait de nombreux pas dans le football professionnel, mais je n'oublierai jamais d'où je viens", a conclu Hairemans.