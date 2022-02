Des Courtraisiens ravis : "Que demander de plus ?"

Courtrai a largement pris la mesure de Zulte Waregem dans le derby des Flandres (5-0). Selemani et Sainsbury, les hommes du match, s'expriment.

"C'était un très beau match, dommage que ça ait un peu mal tourné en fin de rencontre en raison des supporters de Zulte", regrette Faïz Selemani. "Jusque là, l'ambiance y était également. Un bon match de notre part, je suis très content. Nous avons montré notre efficacité, il y a beaucoup de positif à retenir", continue le Comorien. "Je suis aussi content pour Badamosi qui a pu marquer son petit but".

Trent Sainsbury, lui, y a été de son doublé et était très heureux : "Je n'avais pas joué depuis très longtemps devant un stade complet en raison du Covid-19, et pouvoir marquer deux fois dans un tel match ... Ca ne m'arrive pas non plus souvent", souriait le défenseur australien. "Marquer deux fois, cinq buts en tout, la clean-sheet et une superbe atmosphère : que demandez de plus ?".