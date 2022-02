L'Union, une équipe pas si "gentille" ? Un quatrième carton rouge, top 5 des fautes commises ...

Les images de Dante Vanzeir mettant K.O. Valentine Ozornwafor ce week-end ont surpris : cela ne colle ni à l'image du joueur, ni à celle du club.

C'est un peu ce que la "narration" de cette saison veut : l'Union Saint-Gilloise serait l'équipe sympa, le gentil promu qui domine le championnat avec son sourire et sa bonne volonté, sorte de chevalier blanc d'un football belge qui en a désespérément besoin en ces temps de Footgate et d'actions en justice. Une image largement méritée de par le vent frais que font souffler les Unionistes sur la D1A, avec une mentalité positive et un public peu adepte des débordements en tout genre.

Mais l'USG n'est pas plus catholique que le pape. Le carton rouge de Dante Vanzeir était le quatrième cette saison à l'Union : "Oui, mais je pense qu'à part le geste regrettable de Dante ce week-end, aucun n'a été le résultat d'un mauvais geste ou d'une attitude malsaine de la part de mon groupe", souligne Felice Mazzù quand nous évoquons ce point. "J'y vois une preuve de l'engagement de mon équipe".

Invaincue à 10 contre 11

Point intéressant : alors que les expulsions ont souvent eu lieu tôt dans le match (45e+3 pour Vanzeir, 12e pour Bager à Seraing, 45e pour Lazare contre Seraing, 72e pour Bager à Genk), l'Union Saint-Gilloise ne s'est jamais inclinée pour autant, remportant même les trois matchs lors desquels un joueur avait été expulsé en première période. Un signe que ses joueurs se battent les uns pour les autres, pointe Mazzù, à raison. Une preuve également que le style de l'Union, mortel en contre, rend un siège de leur rectangle très risqué.

Autre chiffre à souligner : la place de l'Union Saint-Gilloise au classement des fautes commises cette saison en championnat. Les Unionistes ont commis 369 fautes, ce qui les place en 4e position de ce classement particulier, derrière le Cercle de Bruges, le Standard et Saint-Trond ; l'USG est de très loin l'équipe du top 4 qui commet le plus de fautes - sans rien dire de la gravité de ces fautes, bien sûr. Gentille, l'Union ? Peut-être, mais certainement pas naïve.