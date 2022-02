Seraing n'aura rien à perdre : "Si on prend quelque chose, ça change tout pour aller à Zulte"

Le RFC Seraing se déplacera finalement ce mercredi à La Gantoise, sauf avis contraire des autorités. Heureusement pour les Métallos, ils iront sans pression à la Ghelamco vu les défaites de Zulte Waregem et du Beerschot.

Jean-Louis Garcia avait le sourire malgré l'organisation un peu perturbée du déplacement à La Gantoise, qui a vu Seraing devoir prendre son mal en patience. "Ce n'est pas une énorme perturbation, mais ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien sûr aimé avoir une semaine complète pour préparer Zulte", reconnaît le Français. Bonne nouvelle pour cependant : Zulte Waregem et le Beerschot se sont inclinés.

"Les résultats nous ont été favorables, nous avons presque gagné un point au goal average sans même jouer. Maintenant, nous avons un match de plus que nos adversaires", se réjouit Garcia. "Mais cela fait aussi deux matchs en une semaine, et vu l'étroitesse du noyau, c'est gênant". D'autant que le prochain match est ... à Zulte Waregem ce dimanche. Pas question, cependant, de se préserver pour ce duel crucial.

Si nous prenons quelque chose à Gand puis que nous allons taper Zulte chez eux, nous les dépassons

"Non, je ne ferai pas tourner, car cela n'est une garantie de rien. Je me rappelle, avec Nancy, avoir mis l'un de mes meilleurs joueurs sur le banc pour un match de Coupe car nous avions un match important en championnat après. Il est monté dix minutes, a pris un coup et était absent au match suivant", raconte Jean-Louis Garcia. "Tout peut arriver. Nous sommes déjà inférieurs à La Gantoise sur le papier, alors si c'est pour les affronter en faisant tourner, autant ne pas jouer".

© photonews

L'objectif sera donc d'aller chercher quelque chose à la Ghelamco Arena. "Chaque point qu'on y prendra sera un point gagné sur nos concurrents. La défaite du Beerschot et leur calendrier à venir nous conforte un peu plus dans l'idée que nous jouerons au pire les barrages", pointe le coach sérésien.

"Nous devons aller à Gand avec la conviction qu'on peut y prendre quelque chose. La meilleure vitamine pour récupérer entre les deux matchs serait de prendre au moins un point. Car tu sais alors que si tu vas taper Zulte chez eux, tu les dépasses au classement, et ça change tout", conclut Garcia. Reste à y parvenir.