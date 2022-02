Surprenant : pour une icône de ManU, Tielemans ... ne serait pas un bon transfert

Il paraît acquis que Youri Tielemans quittera Leicester City l'été prochain. Manchester United serait intéressé, mais selon une légende du club, ce ne serait pas l'idéal.

Manchester United se prépare à perdre Paul Pogba, dont on évoque un départ à chaque mercato, et le nom de Youri Tielemans est évoqué pour le remplacer au milieu de terrain. Mais pour Rio Ferdinand, ancien défenseur iconique des Red Devils, le Diable Rouge n'est pas la piste idéale : "Lui et Ruben Neves (Wolverhampton), je les aime bien, ce sont de bons joueurs. Mais ce ne sont pas des options idéales", déclare-t-il sur son podcast Vibe with Five.

"Mais un milieu de terrain avec Bruno Fernandes, Tielemans et Never manquerait de mobilité. Si tu veux te mesurer au top, tu aurais des soucis avec un tel milieu de terrain", ajoute Ferdinand. "Ce ne serait pas mon choix, pour être honnête".