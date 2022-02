Matisse Samoise : "Ma simulation était trop évidente"

Après son carton rouge à Eupen, le back droit a livré une belle copie ce mercredi soir lors de la victoire de la Gantoise contre Seraing (4-0). Le Diablotin a même marque le quatrième but des Buffalos.

Matisse Samoise a été l'auteur d'une bonne prestation même si les premières minutes ne se sont pas déroulées comme prévu. "J'ai chuté dans les seize mètres et j'ai reçu le jaune. C'était une simulation et c'était trop évident", a confié avec le sourire le défenseur gantois. "C'est une bonne expérience et en même temps de l'apprentissage. J'aurais dû donner la balle à Tarik au lieu de chercher à tomber. Je dois apprendre de cela. Le fait de ne pas pouvoir jouer contre le Standard me laisse un goût amer dans la bouche."

La deuxième mi-temps a réservé plus de surprises au jeune Belge "Ce quatrième but provient d'une très belle action. Vadis a été fantastique avec son assist. Tout ce que j'avais à faire, c'était de la mettre dans au fond des filets. Un bon match de ma part hormis ce carton jaune", a conclu Matisse Samoise.