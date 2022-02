Zinédine Zidane à l'OM ? Pablo Longoria répond

Les supporters de l'Olympique de Marseille rêvent de voir Zizou sur le banc du club phocéen un jour.

A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien Le Figaro ce jeudi, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a été interrogé sur un éventuel recrutement de Zinédine Zidane.

"Zinédine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ? Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli", a souligné l'Espagnol.