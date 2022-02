De l'extrasportif au programme pour Kompany en conférence de presse : "Mykhaylichenko ? Je ne veux pas mêler sportif et privé"

La conférence de presse de Vincent Kompany ce vendredi en préambule à OHL-Anderlecht a été l'occasion d'évoquer des sujets extra-sportifs : au programme, l'état d'esprit de Bogdan Mykhaylichenko suite à la situation en Ukraine, et le racisme évoqué lors de la visite de Kompany chez le Roi.

La Pro League compte en ses rangs de nombreux joueurs ukrainiens, dont on imagine qu'ils n'ont pas vraiment la tête au football en ce moment. Vincent Kompany n'a cependant pas souhaité aborder le sujet avec son défenseur, Bogdan Mykhaylichenko. "C'est difficile, bien sûr, car en tant qu'entraîneur, tu te dois de faire attention aux émotions de ton équipe", reconnaît-il en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à OHL. "Pour lui, c'est un moment très compliqué".

Mais Kompany préfère laisser le joueur tranquille en ce moment : "Il ne faut pas sous-estimer que tout le monde à l'heure actuelle va lui parler de ça. Je me contente de voir si tout va bien à l'entraînement pour lui, et je vois qu'il réagit bien, qu'il garde le sourire", explique l'entraîneur du RSCA. "C'est un drame pour tous les Ukrainiens, un drame qui fait désormais partie du quotidien de Myka. Mais je ne veux pas mêler sportif et privé pour le moment".

Le racisme évoqué au Palais Royal

Cette semaine, déjà, Vincent Kompany avait fait la une pour raisons extra-sportives : l'ancien Diable Rouge a rendu visite au Roi Philippe, avec lequel il s'est notamment entretenu de racisme, un sujet qui lui tient à coeur. "J'ai été 17 ans en sélection belge, j'ai été capitaine des Diables. Il y a beaucoup de raisons pour moi de me rendre là", souligne-t-il. "Concernant ma position sur la discrimination, le football n'est selon qu'un petit pourcentage de la discrimination dans la société".

Il faut combattre le racisme à long terme dans la société

Kompany a rappelé sa prise de position principale : "Je regrette le manque de représentation dans la société en général, dans toutes les "chambres de pouvoir". Je ne parle pas là de ma discussion avec le Roi mais de ma position en général. Dans la hiérarchie, dans les sociétés, la représentation est très homogène", explique-t-il. "Toutes les personnes qui décident de l'agenda de notre société, décident de la vie de personnes qui ne sont pas représentées au sommet. C'est plus important que le racisme "exprimé", car c'est le long terme. Ce n'est pas un racisme conscient mais de fait. Si vous avez peu de perspectives d'avenir pour les personnes issues de certains milieux ou origines, il y aura toujours des problèmes. Je vois des gens de mon entourage se voir refuser des postes ou des locations d'appartements à cause de leu nom ou de leur couleur de peau et c'est cela qu'il faut combattre, même si c'est moins évident".

La conférence de presse s'est ensuite poursuivie sur des sujets plus purement sportifs. "Vous m'avez lancé, les gars, désolé (rires). Mais ce sera le dernier sujet extra-sportif pour aujourd'hui, c'est préférable".