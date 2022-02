Wesley Hoedt regrette le raté de Kouamé : "Il fallait être plus efficace"

Wesley Hoedt s'est exprimé au micro d'Eleven Sports après le match nul contre OHL.

Wesley Hoedt a d'abord tenu à évoquer le malaise d'un supporter du RSCA dans le public : "Le match a été plus long que prévu à cause de cet incident. On espère que la personne victime de ce malaise va bien. Oui, j'étais inquiet, les gens viennent ici pour profiter du football, et ça en dépasse le cadre. J'espère que ça va", entame le défenseur central.

"Après cette interruption, nous étions au-dessus. Malheureusement, il nous a manqué l'efficacité", souligne Hoedt. "On manque encore des occasions malheureuses en seconde période. Celle de Christian Kouamé en est l'illustration, ça doit être au fond. Mais nous avons tous manqué de précision".