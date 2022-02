Didillon ne calcule pas : "Nous sommes footballeurs, pas mathématiciens"

Le Cercle de Bruges a-t-il pris un point à Malines, ou en a-t-il perdu deux dans la course au top 8 ?

Le partage des points entre le KV Malines et le Cercle de Bruges n'arrange ni les Sang & Or dans la course au top 4, ni les Groen & Zwart dans la course au top 8. Mais du côté de Thomas Didillon, on se focalise sur le match suivant, sans trop y penser : "Nous allons récupérer au mieux et préparer le match contre Genk", relativise le portier du Cercle.

"Nous sommes footballeurs, pas mathématiciens, nous faisons notre job. Nous entraîner, travailler et essayer de gagner", conclut Didillon. "Si on fait une bonne affaire, une mauvaise affaire ... On verra bien semaine après semaine où on en est au classement".