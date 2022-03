🎥 Thierry Henry s'agace : "Coupez, j'vais le frapper"

Thierry Henry a vécu une petite mésaventure avec un fan trop enthousiaste cette semaine, et la vidéo fait le buzz.

Un fan de Thierry Henry, plus âgé que lui, a pris la pose avec l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone et s'est permis de lui mettre une petite gifle amicale ... que n'a pas du tout apprécié l'intéressé. "La gifle, non", lance l'adjoint de Roberto Martinez, avant de blaguer : "Coupez, j'vais le frapper". Face à son interlocuteur mal à l'aise, Henry ajoute ensuite : "Boire, c'est pas bon".

Le fan en question risque fort de ne pas récidiver.