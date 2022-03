Ozornwafor n'en veut pas à Dante Vanzeir : "J'ai immédiatement accepté ses excuses"

Pour le défenseur carolo, cet incident appartient au passé.

Dans un entretien accordé à Sudinfo, Valentine Ozornwafor est revenu sur le triste épisode de son coup reçu par Dante Vanzeir.

"Ça n'allait pas bien pendant quelques jours, je ne pouvais rien manger. Mais maintenant ça va", a-t-il rassuré.

Après le coup de Vanzeir, le défenseur de 22 ans avait été pris de convulsions et avait été emmené à l'hôpital. "Dante Vanzeir m'a appelé pour m'excuser et j'ai immédiatement accepté ses excuses. Je lui avais en fait pardonné avant qu'il ne m'appelle, je ne me venge de personne."

"Je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne lis pas les journaux ou d'autres médias, mais quand j'ai vu la vidéo de l'incident, j'ai été surpris. Mais Dante m'a envoyé un message le jour même et m'a appelé après, donc pour moi c'est du passé. Honnêtement, je ne veux plus y penser et passer à autre chose", a-t-il déclaré, avant d'avouer qu'il ne se sentirait pas bien s'il se mettait à la place de l'attaquant de l'Union. "En fait, je suis le genre de personne qui a de la compassion. J'imagine ce que je ressentirais si je devais rater cinq matchs. Je sais qu'il se sent mal à ce sujet, alors je suis désolé pour lui."