Et maintenant, qui pour défendre les cages du Standard ?

Maintenant que la tempête semble un peu passée, que le Standard sort d'un 4 points sur 6 et qu'il reste 4 matchs à disputer, quelle sera la gestion adoptée par Elsner concernant ses gardiens ?

Suite à deux erreurs consécutives qui ont malheureusement coûté des points précieux au Standard, Luka Elsner a donc décidé de donner sa confiance depuis deux matchs à Laurent Henkinet et de réleguer le capitaine Arnaud Bodart sur le banc. Si cette décision a été prise et annoncée dans des circonstances houleuses, Elsner ayant allumé son gardien après le match contre Gand et sa décision de le mettre sur le banc ayant fuité avant le match contre le Beerschot, cette dernière s'est révélée être bien sentie puisqu'Henkinet a depuis sorti deux clean sheets très convaincantes.

Si cela permet à Henkinet de prouver qu'il a le niveau pour être le gardien titulaire d'une équipe de Pro League et d'engranger de la confiance, celle en Bodart ne doit pas pour autant être totalement eclipsée. En effet, il a pendant longtemps tenu le cap et retardé l'échéance dans une équipe dont la dérive se faisait de plus en plus évidente.

Si l'orage s'est temporairement éloigné et le 4 sur 6 a fait office de véritable ouf de soulagement, il faut maintenant se questionner quant au choix que devra faire Elsner quant au gardien titulaire pour les 4 matchs qui restent.

Comme l'a dit Henkinet après le match contre Charleroi, l'ambiance dans le groupe des gardiens semble très bonne. Idéal donc pour instaurer un peu de concurrence - saine - à Arnaud.

Elsner dit avoir regretté sa sortie médiatique et s'être ensuite entretenu avec Bodart. Tout dépend maintenant de la logique de l'entraîneur : va-t-il maintenir le choix qu'il avait fait dans l'urgence et continuer à aligner Henkinet jusqu'à la fin de la saison ? Va-t-il à nouveau aligner Bodart ? Ou va-t-il instaurer un turn-over ?

Tout est une question de signal envoyé aux gardiens concernés. Si Henkinet est à nouveau mis sur le banc, le message serait en contradiction avec ses récentes prestations. Par contre, la question se posera si un pilier du club comme Bodart n'est plus aligné : est-ce que deux bourdes de rang peuvent lui faire perdre tout crédit jusqu'au 10 avril ? En d'autres mots, Elsner est encore devant un choix cornélien et il se devra de poser le bon.