Plus de peur que de mal pour Théo Ndicka

Le KVO est rentré chez lui sans aucun point et avec un défenseur blessé. le week-end dernier. Samedi, le Club de Bruges se rend à Ostende et Yves Vanderhaeghe souhaite évidemment disposer d'un maximum de joueurs. Il n'est pas certain que Théo Ndicka soit présent.

Samedi dernier, le KV Ostende a chuté à Anderlecht. Théo Ndicka a commencé le match, mais après quelques minutes, il boitait déjà. Le Camerounais a dû être remplacé très tôt par David Atanga. Un examen plus approfondi a maintenant révélé la nature de la blessure du Côtier. On craignait une fracture, mais heureusement, le joueur du KVO s'est foulé la cheville. Nadat Theo Ndicka geblesseerd uitviel tegen Anderlecht, wees onderzoek uit dat hij gelukkig geen breuk opliep maar dat zijn enkel verstuikt is. Afwachten of hij fit raakt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge. #KVOCLU pic.twitter.com/pXNnmcibuS — KV Oostende (@kvoostende) March 8, 2022 "Nous devons attendre de voir s'il sera apte pour le match de samedi contre le Club de Bruges", indique-t-on à Ostende. Le coup d'envoi de KVO - Club sera donné samedi à 20h45.