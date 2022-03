Hugo Cuypers a eu plusieurs mauvaises expériences en matière de transferts

Hugo Cuypers s'est révélé être un succès pour le KV Malines. L'attaquant s'y sent bien et remercie le club avec des buts, des passes décisives et beaucoup de travail. Pour la première fois de sa carrière, il a également été satisfait de la manière dont le transfert a été géré.

Lorsqu'on lui demande ce qui le dérange le plus, sa réponse est claire. "Les transferts. C'est typique du football, bien sûr, mais j'en ai vu beaucoup. La façon dont les négociations sont parfois menées est indigne. J'ai vu assez de gens malhonnêtes", a confié Hugo Cuypers à Het Nieuwsblad. "Au KaVé, j'ai eu une expérience positive à cet égard depuis bien longtemps. Avant cela, c'était une véritable honte", a poursuivi l'attaquant belge. "Du Standard, j'ai été prêté à la dernière minute à Seraing. Je devais signer avec le Lierse, mais Maged Samy m'a soudainement envoyé en deuxième division grecque dans son autre club, Ergotelis. Un peu plus tard, j'ai été vendu à l'AEK alors que je ne voulais pas y aller. J'ai perdu une année à ce moment-là jusqu'à ce que je puisse signer gratuitement avec l'Olympiakos. Qu'ai-je appris ? Que certains transferts prennent deux semaines alors que vous pourriez les organiser en 24 heures avec un peu de détermination. J'ai appris ma leçon et cela fait partie du jeu", a conclu Hugo Cuypers.