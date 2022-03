Matondo, symbole de l'ambition du Cercle

La nouvelle est tombée ce matin : le Cercle de Bruges voudrait activer l'option d'achat de Rabbi Matondo. Cela en dit long sur les ambitions des Groen en Zwart.

Depuis le début de la saison, un joueur du Cercle crève l’écran : Rabbi Matondo. Le Gallois de 21 ans n’en finit plus de nous régaler chaque semaine sur un flanc gauche qu’il affectionne tout particulièrement. Dribbles déroutants – il était considéré comme le meilleur dribbleur de notre championnat en novembre par le réputé CIES, capacité de percussion et de création de déséquilibre permanent,… Matondo a profité de la fenêtre d’exposition qu’est notre championnat pour abondamment se montrer et devenir la rampe de lancement des attaques du Cercle.

Véritable fer de lance du secteur offensif avec 9 buts et 1 assist, il est aujourd’hui indispensable à son équipe et a tant réussi sous Yves Vanderhaeghe que sous Dominik Thalhammer.

Une potentielle excellente opération, pour le joueur…

Schalke 04, figure majeure du paysage football en Allemagne, est néanmoins en grosse crise sportive ces dernières années. Relégué en Bundesliga 2. cette saison, le club de la Ruhr n’est actuellement que 6e au classement général. En d’autres mots : la remontée directe vers la Bundesliga n’est pas encore assurée. Le club est en reconstruction et Matondo n’a pas tous les intérêts d’y retourner l’été prochain.

Même si l’on connaît l’importance qu’accorde Schalke 04 à ses jeunes, le club n’est plus dans la même situation qu’il y a quelques années, où les plus grandes écuries européennes s’arrachaient ses Julian Draxler, Manuel Neuer, Leroy Sané, Joel Matip, Benedikt Howedes, Leon Goretzka, Sead Kolasinac, Max Meyer ou encore Tilo Kehrer. D’ailleurs, le club prête actuellement des joueurs comme Amine Harit (à l’OM) ou Ozan Kabak (à Norwich) à des clubs de grands championnats, aussi dans l’optique des les récupérer pour le retour en Bundesliga ; mais s’il y a une option d’achat comme dans le cas de Matondo cela veut dire qu’ils sont prêts à les laisser partir et à ne plus compter sur eux à condition d’une certaine somme d’argent.

Comme l’a déclaré le directeur sportif du Cercle Carlos Avina à Het Laatste Nieuws, un transfert définitif du joueur lui permettrait de se montrer aux yeux du sélectionneur du Pays de Galles Robert Page. Ainsi, rester au Cercle lui permettrait de grandir dans un environnement connu et de revendiquer une place pour la Coupe du Monde 2022.

Mais aussi, cela pourrait également lui permettre, s’il reste sur sa lancée actuelle, de décrocher un transfert dans un grand championnat quelques années après. La Pro League est, pour certains, l’antichambre du top européen après tout.

© photonews

Et pour le club

Inutile de préciser que la "hype" supplémentaire créée autour d’un joueur qui jouerait la Coupe du Monde avec le Pays de Galles profiterait aussi au Cercle. Comme on le voit avec les hispanophones du Racing Genk, cela pourrait permettre au Cercle d’élargir sans fan base. De plus, si Matondo décroche un gros transfert par après, le club sera doublement gagnant : au vu des regards du public, mais aussi au vu de l’intérêt futur des grands clubs, des relations avec ces derniers ; ce qui permettrait d’ailleurs à l’AS Monaco de développer d’avantage son énorme carnet d’adresses mais aussi et surtout de confier plus de joueurs à son club "frère".

Bien entendu, il ne faut pas non plus extrapoler et se dire que Matondo à lui tout seul va faire changer le club de dimension. Mais ce dernier ne manque pas d’ambition, c’est sûr. Comme le disait Avina, le Cercle ne joue plus la relégation cette saison, et à la place de céder ses meilleurs éléments comme dans le cas d’Ike Ugbo l’an dernier, il vise à les blinder et à les installer le plus durablement possible. Quitte à dépenser des sommes record.