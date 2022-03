Oleg Iachtchouk se sent impuissant : "Je ne peux pas joindre tous mes amis, je ne sais pas s'ils sont encore en vie"

Il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens dans notre pays. Ils se sentent impuissants face à ce qui se passe dans leur pays. Tout comme Oleg Iachtchouk, qui a joué pour Anderlecht de 1996 à 2006 et qui est maintenant agent de joueurs.

"Je ne sais plus comment vivre. Je ne dors presque plus", a déclaré Oleg Iachtchouk dans des propos relayés par L'Avenir. "Je suis les nouvelles à la télévision et par l'intermédiaire de mes amis sur le terrain. Plusieurs d'entre eux ont rejoint l'armée. Je ne peux plus les joindre tous, alors je ne sais pas s'ils sont encore en vie", a souligné l'ancien attaquant.

Iachtchouk se sent impuissant. "Je ne me sens pas coupable d'être ici, mais je me sens impuissant. Le monde entier aide l'Ukraine et la solidarité dans mon pays n'a jamais été aussi grande. Mais est-ce suffisant ? L'OTAN ne va pas intervenir par crainte d'une troisième guerre mondiale. Poutine ne va pas s'arrêter non plus. Si c'était une guerre sur le terrain, nous gagnerions. Mais que faire face aux frappes aériennes ?"