Brian Priske sur la sellette du côté de l'Antwerp : "Une défaite contre Anderlecht lui serait fatale"

Le technicien danois s'est donné un peu d'air en remportant le derby face au Beerschot ce dimanche, mais son poste semble de plus en plus menacé.

Les jours de Brian Priske à l'Antwerp semblent comptés. Mené à la pause lors du derby anverois, le technicien danois a vu Paul Gheyssens et son fils descendre dans le vestiaire à la mi-temps, et s’en est suivi un clash assez violent. Le président du Great Old aurait eu des mots durs et aurait fait savoir que Priske allait voler dehors.

"Ça devient très compliqué pour Priske après cette grosse engueulade. Il subit beaucoup de critiques depuis le début de saison car le jeu développé n'est pas à la hauteur de la qualité de son noyau", nous confie Alex Czerniatynski. "Paul Gheyssens est très ambitieux et vise le titre. Il veut également un jeu plus léché. Le Beerschot a quasiment dominé l'Antwerp au Bosuil, c'est anormal. De plus, Jean Butez est le meilleur joueur de l'équipe ces dernières. Cela veut tout dire ! J'espère pour Priske qu'il terminera dans le top 4 car s'il échoue à la cinquième place, il sera limogé même s'il est aux commandes d'une toute nouvelle équipe", explique l'ancien joueur du Great Old.

© photonews

L'Antwerp (3ème avec 56 points) affrontera Anderlecht (4ème avec 55 points) ce week-end. "Un match très important, puis n'oublions pas le retour fracassant de La Gantoise qui attend un faux pas des équipes qui la devancent pour arracher les Playoffs 1. Priske sait gérer la pression comme il l'a dit. Restera-t-il au club s'il parvient à se qualifier pour le top 4 ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Cette fracture avec le président n'est pas bonne pour lui. J'ai comme l'impression que son limogeage a été retardé par cette victoire lors du derby. On y verra déjà plus clair ce week-end contre Anderlecht. Une défaite lui serait fatale", a conclu Alex Czerniatynski.