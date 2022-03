Conference League : Dessers participe à la démonstration du Feyenoord, Openda et Vitesse chutent face à la Roma

Les premiers huitièmes de finale de la Conference League se déroulaient ce jeudi en début de soirée.

Partizan Belgrade - Feyenoord Rotterdam

Le Feyenoord a pris une considérable option sur la qualification en disposant ce soir du Partizan Belgrade (2-5). Titulaire, le Belge Cyriel Dessers a égalisé alors que son club était méné (2-2 à la 52e), puis a offert un assist à Jens Toonstra pour le 2-5 (77e).

Vitesse Arnhem - AS Roma

Lois Openda, titulaire, n'a pas su faire trembler les filets de la Roma et de Rui Patricio. Le Portugais Sergio Oliveira a inscrit le seul but de la rencontre dans les arrêts de jeu de la première période, avant d'écoper de deux cartons jaunes (70e et 79e) et d'être exclu. Openda est sorti à la 83e. Une défaite 0-1 qui permet au club néerlandais d'encore croire à la qualification pour le prochain tour.

En outre, le Slavia Prague s'est imposé facilement face au LASK Linz (4-1). Peter Olayinka (ex- La Gantoise et Zulte-Waregem) a inscrit le 3e but des siens.