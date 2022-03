Manchester City a assuré, Guardiola s'en satisfait

Les joueurs de Manchester City avaient bien évidemment fait la différence lors du match aller.

Après son large succès à l’aller (0-5), Manchester City s’est contenté d’un triste match nul contre le Sporting Portugal (0-0) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Cette deuxième manche n’a évidemment pas plu à Pep Guardiola. Mais l’entraîneur mancunien reste satisfait de la qualification.

"En deuxième période, on a un peu baissé de rythme. On arrivait sur les côtés mais on ne faisait pas les mouvements derrière. C'est parfois difficile d'éviter les contre-attaques à 5-0. Je suis très satisfait parce que l'on mérite notre qualification pour les quarts de finale", a commenté l’Espagnol sur BT Sport.