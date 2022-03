Alex Czerniatynski avant le derby liégeois : "Le Standard doit l'emporter avec la manière devant ses supporters"

Ce dimanche, place au derby liégeois entre le Standard et le RFC Seraing lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège (13ème avec 33 points) peut assurer mathématiquement son maintien ce week-end en cas de victoire ou de partage contre Seraing (17ème avec 23 points). Outre cet objectif, les Rouches auront à coeur de confirmer leur suprématie en terre liégeoise, après avoir battu les Métallos lors du match aller (0-1). Du côté sérésien, on continue de croire au miracle et à cette seizième place occupée par Zulte Waregem (29 points) à quatre journées de la fin.

"Une année noire pour les Rouches"

"Le Standard n'aspire qu'à une seule chose : terminer au plus vite cette saison chaotique", nous confie Alex Czerniatynski. "Je suis ce club depuis que je sais marcher et je n'ai jamais vu d'aussi mauvaises prestations. Une véritable tristesse de les voir aussi bas dans le classement. Une année noire pour les Rouches qui étaient crispés avant chaque rencontre durant cet exercice. Quand tu rejoins un tel club, tu sais que la pression sera présente de la première à la dernière journée. Il faut savoir assumer. "Avec ce 4 sur 6, nous avons évité un derby de la peur qui aurait été un match à six points. Les Liégeois vont désormais jouer de façon plus libérée, et devraient remporter ce derby liégeois. Ils doivent surtout le faire avec la manière devant leur public", explique l'ancien Diable Rouge.

"Largement outsiders, les Métallos doivent tout de même jouer crânement leur chance"

Seraing peut-il créer la surprise à Sclessin dimanche ? "Cela semble fort compliqué, mais les Métallos doivent tout de même jouer crânement leur chance. Ne sait-on jamais ! Une chance pour eux de jouer ce Standard plutôt que celui d'avant qui était au top. Avec le Beerschot à sept longueurs, Seraing semble être assuré de conserver sa 17ème place et ainsi de disputer les barrages contre le deuxième de D1B. Les troupes de Jean-Louis Garcia doivent donc prendre le plus de points d'ici la fin de la phase classique afin de faire le plein de confiance avant les deux joutes cruciales qui les attendent", a souligné le technicien belge.