Davy Roef compte sur Tissoudali la semaine prochaine : "Il apporte un plus"

Davy Roef n'était pas à blâmer contre le PAOK. Le but qu'il a encaissé a été malencontreusement dévié par Sven Kums. Et il évalue les chances de La Gantoise pour le match retour.

"Je ne suis jamais heureux quand j'encaisse un but, mais celui-ci était très douloureux'', a déclaré Davy Roef à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. ''De telles choses arrivent parfois dans le football. Nous devons nous assurer de rectifier le tir la semaine prochaine. Nous ferons tout pour y parvenir. Quand j'ai vu à quel point notre défense était bonne ces dernières semaines, je ne m'attendais pas non plus à tant de travail ici. Il s'agit ensuite de rester concentré et de bien communiquer avec les défenseurs. Ça a bien marché, sauf pour le but", a confié le portier des Buffalos.

Mais rien n'est encore perdu. "Je crois toujours en nos chances. Je pense que c'est toujours 50-50. Nous jouons à domicile devant nos fans, alors nous pouvons toujours faire un peu plus. Et peut-être qu'on va récupérer Tissoudali, qui est entré en jeu pendant dix minutes. Il sera peut-être en pleine forme la semaine prochaine. Offensivement, il peut toujours apporter quelque chose d'autre, il apporte un plus."