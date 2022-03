Le Bayern et le Barça s'arrachent un latéral marocain

L'Ajax s'apprête à voir partir un de ses joueurs. En effet, le latéral marocain Noussair Mazraoui va quitter le club ajacide à l'issue de la saison et de nombreux clubs européens s'intéressent au profil du joueur.

L'AC Milan, le Borussia Dortmund se sont déjà renseignés mais deux autres clubs semblent tenir la corde pour accueillir l'international marocain. Le Bayern et surtout le FC Barcelone veulent attirer le joueur. Les Blaugranas auraient même déjà fait une offre de cinq millions d'euros par an, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Barcelona proposal to Noussair Mazraoui: €5m per season as salary, proposal now on the table waiting for the final answer. 🔴🇲🇦 #FCB



Mazraoui received an approach from FC Bayern. Oliver Kahn asked Mino Raiola about him - and Bayern will decide wheter bid for Mazraoui or not. pic.twitter.com/SN70qe6glJ