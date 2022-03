Philippe Clement : "C'est un résultat sévère au vu de toutes nos opportunités"

Soirée compliquée pour l'AS Monaco à Braga. Sous la pluie portugaise, les Rouge et Blanc se sont inclinés 2-0 lors de leur huitième de finale aller de l'Europa League.

Philippe Clement était déçu à l'issue de la rencontre. "C’est toujours difficile de commencer une rencontre en encaissant un but sur la première action de ton adversaire. Ça donne beaucoup d’énergie à l’adversaire, et mes joueurs sont devenus nerveux", a confié le technicien belge en conférence de presse. "Nous n’avons pas su développer ce que nous avions travaillé à l’entraînement, avec et sans ballon, notamment lors de l’entame. Voilà pourquoi nous avons eu plus de difficultés contre cette équipe de Braga. Après 20 minutes, nous avons repris la main sur le jeu, mais malheureusement il y a eu deux buts refusés sur hors jeu", a souligné l'ancien coach du Club de Bruges.

Le T1 du club asémiste a ensuite évoqué le manque d'efficacité des siens. "Nous avons eu quatre ou cinq face-à-face avec le gardien adverse, donc pour moi nous avons surtout manqué d’efficacité ce soir. Il y a des matchs où nous marquons beaucoup et d’autres où nous avons plus de difficultés. A 1-0, nous ne devons pas prendre le deuxième but, car nous dominons toute la deuxième période, sans être mis en danger. Au final, c’est un résultat sévère au vu de toutes nos opportunités", a conclu Clement qui devra s’imposer avec Monaco par au moins deux buts d’écart lors du match retour dans une semaine au Stade Louis-II.