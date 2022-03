Ashimeru homme du match : "Je peux encore amener plus"

Majeed Ashimeru a été élu homme du match contre l'Antwerp. L'ampleur prise par le Ghanéen depuis quelques semaines est impressionnante.

Omniprésent au milieu de terrain, Majeed Ashimeru a vécu une après-midi mouvementée, souvent impliqué dans d'âpres duels avec Radja Nainggolan, Birger Verstraete ou encore Michael Frey. "Nainggolan a essayé de m'embêter un peu, je savais que c'était un bon joueur et qu'il fallait être très solide ce soir", souriait le Ghanéen après le match.

Ashimeru a également été à l'assist sur le but d'ouverture signé Zirkzee. "J'ai une bonne connexion avec lui, je savais quoi faire quand je l'ai vu se déplacer", explique-t-il. "L'homme du match ? Il faut augmenter son niveau dans ce genre de rencontre et je l'ai fait, mais c'est un travail d'équipe. Je ne sais pas si c'était mon meilleur match depuis que je suis à Anderlecht".

Le top 4 assuré ?

Un seul mot d'ordre cependant pour "Magic Majeed" : step by step. "Le top 4 assuré ? On l'espère et on ne veut pas le laisser échapper mais il faut prendre chaque match comme il viendra. C'est pareil pour nos ambitions, nous voudrions gagner chaque match, et si nous y parvenons, il y aura un titre au bout", souligne Ashimeru.

Et malgré sa forme étincelante, le Ghanéen ne se pousse pas du col : "Je suis ravi que les gens soulignent mes performances, mais je suis persuadé que je peux encore faire mieux et amener plus à l'équipe", affirme-t-il.