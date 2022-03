Le PSV et Vertessen restent dans les pas de l'Ajax, Vitesse marque le pas

En déplacement à Utrecht, le PSV n'a pas eu la vie facile ce dimanche.

L'Ajax s'étant imposé plus tôt dans ce week-end de Eredivisie, la pression était sur le PSV. En cas de victoire, les coéquipiers de Vertessen (monté au jeu à la 78ème) reviendraient à deux points du champion en titre.

Mais ce déplacement à Utrecht n'a pas été une promenade de santé et ils ont dû attendre la 53ème minute pour marquer le seul but du match via Zhahavi (0-1). Ce fut compliqué, mais mission accomplie.

Vitesse et Openda (monté à l'heure de jeu) n'ont de leur côté pas trouvé la faille sur la pelouse de Heracles (0-0). Vitesse reste cependant à la 6ème place au classement.