Hernandez sous le charme de l'un de ses coéquipiers: "Il fait des choses incroyables"

Le Milan AC va jouer le titre cette saison, et jusqu'au bout.

S'ils sont désormais partenaires au Milan AC, Théo Hernandez (24 ans, 31 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) et Olivier Giroud (35 ans, 28 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) n'ont encore jamais joué ensemble en équipe de France. Cela n'a pas empêché le latéral gauche de dire énormément de bien sur son coéquipier de l'attaque.

"Avec Olivier, on est proches. C'est un super mec. Il fait des choses incroyables cette saison. Si on est toujours dans le coup, on le lui doit beaucoup. C'est quelqu'un de généreux, sur et en dehors du terrain. C'est également un bon copain de Lucas. Ils aiment bien le vin tous les deux ! Olivier est un exemple et un guerrier", a encensé l'ancien joueur du Real Madrid pour L'Equipe.

Leaders de Serie A, les deux Français pourraient obtenir leur premier titre de champion en Italie dans les semaines à venir.