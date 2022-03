Un grand d'Espagne prêt à bondir sur Salah?

L'Egyptien est toujours en pleine négociation avec les Reds.

Pour le prochain mercato estival, le FC Barcelone a un rêve : Erling Håland. Mais l’opération s’annonce compliquée, car l’attaquant de Dortmund est (très) convoité, et on l’annonce d’ores et déjà d’accord avec Manchester City. Le club catalan réfléchit donc à un plan B pour intégrer un "top player" à son secteur offensif, et celui-ci pourrait s’appeler Mohamed Salah (29 ans, 35 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) selon AS.

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, l’Egyptien refuse de prolonger tant que sa direction n’accédera pas à ses demandes salariales. Et le Barça pourrait donc s’engouffrer dans la brèche cet été. Salah n’est certes pas un pur buteur comme Håland, mais il garantit une trentaine de buts par saison. Reste à savoir à combien pourrait s’élever cette potentielle opération. Toujours selon AS, Barcelone estime qu’une somme comprise entre 60 et 70 M€ pourrait convaincre les Reds.

Nos confrères ajoutent que le joueur est emballé par la piste menant au club blaugrana, qui pense également à Robert Lewandowski ou Romelu Lukaku en cas d’échec avec Håland.