Patrick Goots est convaincu que l'Antwerp sera dans le top 4: "Leur programme est plus facile que celui de Gand et d'Anderlecht"

Nombreux sont ceux qui voient l'Antwerp quitter le top 4 à l'issue de la phase classique du championnat. Mais, Patrick Goots n'est pas d'accord.

Patrick Goots est toujours convaincu que l'Antwerp sera en Playoffs 1. "Le choc entre La Gantoise et Anderlecht le week-end prochain sera crucial. J'ai fait le calcul : si Gand ne gagne pas, le matricule 1 a besoin de 6 sur 9 pour garder sa place dans le top 4. Si ce n'est pas le cas, il ne mérite pas sa place en Playoffs", déclare-t-il à Het Gazet van Antwerpen.

"En outre, le programme d'Anvers - qui joue encore deux fois à domicile - semble plus facile que celui de Gand et d'Anderlecht. Zulte Waregem a été sauvé et OHL n'a plus rien à jouer non plus. Seul le Cercle de Bruges pourrait encore avoir une chance de participer aux PO2 lors de la dernière journée. Ce qui m'inquiète, c'est que les résultats d'Anderlecht et de Gand vont crescendo, tandis que la confiance de l'Antwerp est au plus bas après ce 6 sur 18."