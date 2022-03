Le capitaine des Espoirs d'Anderlecht évoque la D1B : "Verratti, Modric, ils sont petits aussi"

Les U23 du RSC Anderlecht devraient, sauf catastrophe, évoluer en D1B la saison prochaine. Enfin l'occasion pour Théo Leoni, capitaine des Espoirs, de découvrir le niveau professionnel.

La situation de Théo Leoni est particulière : à 21 ans, il n'a pas encore goûté à la D1A avec le RSC Anderlecht, alors que de nombreux jeunes équipiers ont reçu leur chance. Une question de physique. "Les gens croient que parce que tu joues bien en U21, tu es prêt à jouer en équipe A. Mais les attentes sont beaucoup plus élevées là-bas", reconnaît-il dans le Podcast Mauve & Blanc du RSCA.

"Il faut s'adapter au rythme, à l'intensité, aux duels. Beaucoup y sont arrivés et ont franchi l'étape en douceur, comme Zeno Debast, mais tout le monde ne sera pas comme ça", estime Leoni. Mais en D1B, Théo Leoni et ses équipiers affronteront des adultes. "Nous serons plus forts dans d'autres domaines ! La taille et le physique n'ont pas tout à voir. Vous avez vu PSG-Real ? Modric, Verratti, ils sont petits aussi mais ce sont des joueurs de classe mondiale".