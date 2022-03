Jocelyn Gourvennec : "Notre parcours est réussi"

Ce mercredi soir, Lille a été éliminé par Chelsea (0-2, 1-2) à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Malgré l'élimination, l'entraîneur du LOSC Jocelyn Gourvennec était fier de ses troupes en conférence de presse.

"Notre parcours est réussi. Il l'était avant les huitièmes. Ce qu'il fallait après, quand on hérite du champion d'Europe et du monde, c'était être à la hauteur de l'événement. Deux fois, à Stamford Bridge et mercredi, on l'a été. (...) Il y a 300 M€ d'écart de budget entre les deux clubs. C'est mécanique. Ils peuvent s'offrir des grands talents, avec des salaires mirobolants. Les entrants peuvent être titulaires dans tous les clubs du monde. La différence est là. On aura toujours ce déficit-là. Mais ça rend plus beau notre parcours", a souligné le coach des Dogues.