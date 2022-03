Brian Priske trouve injustifiées les critiques envers Birger Verstraete : "Il n'a pas fait plus de fautes que d'habitude"

Après Anderlecht-Antwerp, il y a eu beaucoup de critiques envers le milieu de terrain.

Birger Verstraete n'a pas vécu une partie facile à Anderlecht et a été fort critiqué après la défaite.

Lors de sa conférence de presse, Brian Priske a partagé son avis sur son joueur, indiquant qu'il n'était pas d'accord avec les critiques : "Je l'ai lu et entendu beaucoup de choses. Mais pour être honnête, je n'ai pas vu de différence avec le reste de la saison. Birger est un joueur qui met beaucoup d'intensité et d'agressivité dans son jeu. Je ne comprends donc pas d'où viennent ces critiques tout d'un coup maintenant, car il n'a pas fait plus de fautes que d'habitude."

"En tant qu'entraîneur, je ne vois aucun problème. Bien sûr, je préférerais qu'il reçoive moins de cartons, mais c'est la conséquence de sa façon de jouer. Tu ne peux pas et ne dois pas changer ça maintenant. Pour moi, Birger est toujours exactement le même joueur qu'il était à Gand", termine le Danois.

Birger Verstraete a déjà neuf cartons jaunes à son actif en JPL. Avec un dixième carton jaune, il devra essuyer deux matchs de suspension.