Hein Vanhaezebrouck fustige l'arbitre : "Je voudrais que l'UEFA me dise ce qu'il en est"

La Gantoise a perdu pour la deuxième fois consécutive contre le PAOK et est donc éliminée de la Conference League.

Hein Vanhaezebrouck était déçu après la rencontre. "Nous rêvions d'aller très loin dans cette Coupe d'Europe et nous avons prouvé avec ce match que c'était possible. Nous avons mangé le PAOK - une équipe difficile - pendant une heure. Ils n'existaient presque pas", a lâché le coach des Buffalos.

Défaite et arbitrage

Mais Gand a tout de même encaissé trois buts en deux rencontres. "Nous n'avons pratiquement pas donné d'occasions sur les deux matchs et nous avons quand même encaissé trois buts. Et il n'y a pas un seul Ronaldo qui saute un mètre plus haut que son adversaire, non. Nous réagissons très mal à des situations que nous savions susceptibles de se produire."

En première mi-temps, Gand aurait pu bénéficier d'un penalty après une main de Crespo. "L'arbitre allemand m'a dit que ce n'était pas une main volontaire. En Belgique, ils donnent des penaltys pour cela. Je voudrais que l'UEFA me dise ce qu'il en est maintenant. En Allemagne, il doit s'agir de mains involontaires, en Belgique non. Nous jouons évidemment dans un chalpionnat avec des règles différentes."