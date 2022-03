Le Bayern sur un grand talent de l'Ajax !

Ryan Gravenberch impressionne. Le milieu de 19 ans est déjà un pilier à l'Ajax et sa troisième saison en pro chez les Amstellodamois (32 matchs, 2 buts, 6 passes décisives) est excellente.

Sous contrat jusqu'en 2023, l'Ajax aura du mal à le garder dès cet été. Les prétendants se montrent nombreux. Et selon le journaliste Fabrizio Romano, c'est le grand Bayern de Munich qui aurait jeté son dévolu sur le joueur !

Le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidžić était en effet à Amsterdam cette semaine pour visionner le joueur lors du match de Ligue des Champions contre le Benfica. Le Bayern ne voudrait néanmoins pas mettre plus de 25 millions d'euros dessus - il a une valeur marchande de 35 millions selon Transferrmarkt. Quoiqu'il en soit, aucune offre n'est encore arrivée sur la table des dirigeants ajacides.

