Crystal Palace et Christian Benteke en demi-finales de la FA Cup

Après Romelu Lukaku et en attendant peut-être Kevin De Bruyne et Divock Origi, un deuxième Belge s'invite en demi-finale de la FA Cup.

Au lendemain de la qualification de Chelsea (0-2 aux dépens de Middlesbourgh), c'est Crystal Palace qui a validé son ticket pour les demi-finales de la FA Cup. Les Eagles n'ont fait qu'une bouchée d'Everton grâce à des buts de Marc Guéhi, Jean-Philippe Mateta, Wilfried Zaha et Will Hugues (4-0). Christian Benteke était sur le banc en début de rencontre et a participé aux dix dernières minutes de la rencontre.

D'autres Belges pourraient encore rejoindre le dernier carré: les deux derniers quarts de finale opposent Southampton au Manchester City de Kevin De Bruyne et Nottingham Forrest au Liverpool de Divock Origi.