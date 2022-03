L'ultime affront

Alors que son équipe était aux abois, le Diable Rouge n'est pas monté au jeu ce dimanche lors du Clasico.

On vous promet qu’il était bien là. Ce dimanche, Eden Hazard a vu du banc la lourde défaite de son équipe contre le FC Barcelone lors du Clasico. Pourtant, Carlos Ancelotti a effectué quatre changements : Vazquez, Camavinga, Asensio et même Mariano Diaz sont montés avant lui. Le capitaine de notre équipe nationale n’a fait que s’échauffer.

Alors de deux choses l’une : soit il n’était pas à 100% et donc cela ne servait à rien de le reprendre sur le banc, soit Carlo Ancelotti ne compte absolument plus sur lui. Quoi qu’il en soit, si ce résultat est une humiliation pour le club, c’est aussi une humiliation pour Eden.

Nous sommes en mars, et il reste 9 matches de Liga à jouer, plus les rencontres de Ligue des Champions. Puis il sera temps pour Eden de se poser les bonnes questions : soit rester dans ce marasme en espérant des jours meilleurs, soit partir ailleurs pour trouver une herbe qui sera certainement plus verte…et éviter un nouvel affront comme celui de ce dimanche.