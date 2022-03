Le STVV est désormais une véritable épine dans le pied du Racing Genk : "Cette équipe ne cesse de me surprendre"

Le STVV continue de surprendre. Contre le Beerschot, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour faire la différence, mais entre-temps les troupes de Bernd Hollerbach sont invaincues depuis sept matchs consécutifs.

Bernd Hollerbach était visiblement très heureux après la courte victoire contre le Beerschot. "Nous avons joué notre football librement aujourd'hui. Avec le viseur ouvert, on attaque à fond. Il faut toujours attendre et voir comment son équipe va démarrer après une victoire dans un derby. Les garçons ont encore montré la bonne mentalité aujourd'hui et ont marqué trois buts fantastiques. Je suis tellement fier de cette équipe, elle ne cesse de me surprendre", a déclaré Hollerbach lors de la conférence de presse.

Le STVV se retrouve donc à une huitième place partagée, côte à côte avec son rival de Genk. Les Canaris peuvent rêver des Playoffs 2, mais Hollerbach prêche le réalisme. "Nous avons 45 points et c'est tout simplement sensationnel. Genk reste favori bien sûr avec sa grosse équipe pour remporter le ticket. Mais nous ne le donnerons pas. Nous allons essayer d'obtenir le plus de points possibles, et nous verrons ensuite où nous arriverons."

Le Racing Genk termine la saison avec des matchs contre Eupen (à domicile) et Seraing (à l'extérieur), tandis que le STVV affronte encore Zulte Waregem (à l'extérieur) et le Standard (à domicile).