Anderlecht, les play-off 2 au tournant

Les Mauves n'ont plus leur destin en main après leur défaite face à Gand. Un véritable crève-cœur pour une équipe qui semblait pourtant promise au top 4 il y a encore de ça quelques semaines.

Coup de tonnerre au Sporting d'Anderlecht : dominateurs en seconde période face à La Gantoise, les Mauves se sont inclinés dans LE match le plus important de leur saison actuellement. Ejectés soudainement d'un top 4 occupé depuis la mi-décembre, les Bruxellois ont de quoi être désoeuvrés, et Vincent Kompany dégoûté.

Plusieurs dérapages...avant la sortie de route ?

La situation dans laquelle les Mauves se sont retrouvés avant le match face à Gand, c'est-à-dire obligés de ramener les 3 points de la Ghelamco, résulte de plusieurs contre-performances qui pèsent dorénavant lourd dans la balance ; et dont les conséquences potentielles étaient bien trop insoupconnées avant le coup sur la tête reçu dimanche.

Ultra-dominateur face à un Standard malade, Anderlecht prend l'avantage puis oublie de tuer le match. La suite, tout le monde la connait : Gomez se troue et offre le point du nul à Drăguș.

Deux semaines plus tard, le RSCA se fait surprendre par un Cercle survolté, puis perd - de manière tout à fait logique - à l'Union.

Les Bruxellois se reprennent ensuite bien, sont dans une dynamique de plus en plus positive, puis arrive ce fameux déplacement à Den Dreef face à la bête noire louvaniste. Kouamé gaspille, Anderlecht frappe plusieurs fois le montant, nombreux sont ceux qui voient Anderlecht l'emporter...Sauf que le but n'arrive pas. La frustration de Murillo et de Kompany, tous deux exclus en fin de match, est visible et compréhensible : Anderlecht devait gagner ce match.

Au final, même si l'on ne compte pas les deux défaites subies en 2022 avant celle de dimanche - car lors de ces deux matchs le Cercle et l'Union n'ont pas volé leur victoire, le RSCA devrait compter 4 points de plus au classement. Ces deux nuls se sont joués sur des détails, certains vous diront que c'est le football, d'autres qu'Anderlecht ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Le Cercle, sauveur inattendu ?

Il reste désormais deux finales à jouer pour Anderlecht - avant celle de Coupe, contre Charleroi et Courtrai. Même si la défaite de dimanche a dû faire très mal, le Sporting reste à de nombreux égards dans une bonne dynamique et peut évidemment croire à un 6/6 pour clotûrer la phase classique.

Mais, on le sait, le destin des Mauves n'est pas entre leurs mains, il est par contre entre celles du Cercle. Les Brugeois joueront en effet contre Gand, puis l'Antwerp. Bourreau des Bruxellois en janvier, la bande à Thalhammer pourrait alors leur offrir un très beau cadeau de compensation...

Les play-off 1 sont encore possibles, certes, mais est-ce une bonne nouvelle pour autant ?

Imaginons qu'Anderlecht se qualifie au bout du suspens pour les play-off 1 : et ensuite ? Le bilan de Kompany face aux équipes du top 4 (outre Gand) est connu et peu glorieux : 3 défaites, 2 nuls, et 1 seule victoire qui est enfin tombée il y a peu face à l'Antwerp.

Même si cette constatation est d'un pessimisme certain - et d'ailleurs, volontairement exagéré - il faudra voir dans quel état de confiance sera Anderlecht à l'entame de ce tour final. Cette dernière pourrait évidemment être au beau fixe, remontée à bloc par une qualification et un résultat victorieux en finale de Coupe.

Si l'on regarde le top 4 actuel - sauf Gand qui est sur un petit nuage en ce moment, les équipes le composant ne sont pas au top absolu de leur confiance et Anderlecht pourrait en profiter, que ce soit après la trêve internationale ou pour les hypothétiques play-off 1.

Enfin, et si l'on sait qu'une saison se terminant par des play-off 2 serait indéniablement ratée du côté du Parc Astrid, l'on se rappelle l'an dernier qu'Anderlecht n'avait pas gagné un seul match la saison dernière dans une version de play-off 1 à 6 équipes. Oui, ce n'est plus la même équipe, c'est indéniable et évident, et tout le monde est presque unanime pour dire qu'Anderlecht mérite d'être à nouveau dans ce combat final. Mais si le club le plus titré de Belgique veut se refaire une place au sommet, le chemin est encore très long...