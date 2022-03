Stijnen sur la saison noire de Genk : "Storck va perdre son vestiaire"

L'ancien gardien du Club de Bruges et des Diables Rouges s'est exprimé sur la situation à Genk, et n'a pas manqué de critiquer certains choix opérés par Bernd Storck.

Bernd Storck était vu lors de son arrivée à Genk comme un sauveur, quelqu'un qui allait insuffler un nouvel esprit de jeu, une nouvelle dynamique. L'objectif du coach allemand était avoué : tout faire pour accrocher le top 4. Sauf que nous sommes maintenant à deux jourrnées de la fin de la phase classique, et que Genk n'est que 8e. La saison 2021-2022 des Limbourgeois, éliminés dès les poules d'Europa League et sortis de la Coupe de Belgique en prime, est indéniablement ratée.

"Manquer les play-off 1, c'est un coup dur", a commenté sur TVL Sport l'ancien portier du Club de Bruges et des Diables Rouges Stijn Stijnen. "La pression pour se rendre aux play-off 2 est énorme, surtout quand on sent que ça peut mal tourner même là-bas."

Pour Stijnen, un match a été symbolique de la situation délicate des Genkois : "Cette défaite dans le derby face au STVV était également sensible. Ensuite, vous avez besoin d'un personnel technique qui maintient la paix et apporte la stabilité."

Storck en prend pour son grade

"J'entends l'entraîneur pointer ses flèches sur un jeune gardien talentueux (Maarten Vandevoordt, ndlr). Mais si vous changez de défenseur chaque semaine, que voulez-vous ? C'est incompréhensible. Apporter de la stabilité, faciliter le maintien du zéro, c'est là que le football commence. Ne vous faites pas d'illusions : Storck va perdre le vestiaire", a prédit Stijnen.