Leandro Trossard: "Prendre un maximum de minutes pour en tirer les profits à Brighton"

Leandro Trossard espère, au minimum, disputer sa quinzième rencontre sous le maillot des Diables.

Dans cette sélection inexpérimentée des Diables Rouges, Leandro Trossard fait presque partie, à 27 ans, des cadres de l'équipe. "C'est évidemment une période chanceuse pour les joueurs comme nous qui ont moins de 50 sélections. Nous avons une occasion de glaner du temps de jeu, chose qui est moins facile habituellement. J'espère évidemment pouvoir jouer et me mettre en valeur, mais cela dépendra des choix du coach. Je me sens très en forme. Ces dernières années, j'ai gagné beaucoup de masse musculaire en Angleterre. J'ai également gagné en maturité."

En Premier League, son équipe de Brighton, qui reste sur une série de six défaites consécutives, commence à se faire peur en bas de tableau après un bon début de saison. "Notre problème n'est pas que l'on joue mal, mais on ne parvient plus à trouver le chemin des filets. J'espère prendre un maximum de temps de jeu et d'expérience ici pour en tirer les profits à Brighton."