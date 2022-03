Mondial 2022 : l'Egypte prend une première revanche sur le Sénégal, Odoi et le Ghana ne marquent pas face au Nigeria

Fin des matchs aller ce soir en barrages du Mondial pour la zone Afrique, et une Egypte un peu plus proche de prendra sa revanche sur le Sénégal, qui l'avait battue en finale de la CAN.

L'Egypte, finaliste malheureuse de la CAN il y a quelques mois, recevait le Sénégal ce vendredi soir et espérait bien pouvoir prendre sa revanche. Avec Trezeguet (ex-Mouscron, ex-Anderlecht) sur le terrain face à des Lions de la Teranga qui alignaient plusieurs anciens de Pro League dont Kouyaté et Koulibaly, les Pharaons l'ont emporté d'un bref but, inscrit contre son camp par Saliou Cissé dès la 4e minute. L'Egypte aura plusieurs occasions de faire le break mais devra se contenter de ce court avantage pour le match retour à Dakar. Le Ghana, de son côté, a laissé le Nigeria prendre un bel avantage psychologique : les Black Stars du nouvel international Denis Odoi, titulaire, n'ont pas réussi à marquer face aux Super Eagles de Victor Osimhen (0-0). L'ancien brugeois Emmanuel Dennis est monté pour le Nigeria. Majeed Ashimeru, repris, s'est légèrement blessé cette semaine et était donc absent.