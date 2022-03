🎥 Les quatre minutes cauchemardesques de Moussa Sissako avec le Mali

Entre la 37e et la 41e minute, Moussa Sissako aura vécu l'enfer avec le Mali vendredi soir. Auteur d'un but contre son camp (le seul de la rencontre), il a ensuite été expulsé avec une carte rouge directe.

En plus de ces quelques difficultés au Standard, Sissako n'aura pas profité de la trêve internationale pour faire le plein de confiance...

It is painful, j'ai aimé l'optimisme du gardien sur le coup.



Relève-toi Moussa Sissako, t'es un 12 comme Seydou Keïta.

Et les grands joueurs ont des moments pareils dans leur carrières.



On reviendra plus fort!#Mali #Qatar2022 pic.twitter.com/emjWouV6bH