Lloris est heureux pour l'homme de la soirée

La France s'est imposée ce vendredi soir contre la Côte d'Ivoire et un homme a une nouvelle fois fait parler la poudre.

Comme son sélectionneur Didier Deschamps, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris (35 ans, 137 sélections), a adressé un message positif envers son coéquipier, l'attaquant Olivier Giroud (35 ans, 111 sélections et 47 buts), après la victoire des Bleus contre la Côte d'Ivoire (2-1) ce vendredi en amical.

"Une nouvelle fois, on lui donne sa chance et il marque. C'est une très bonne chose pour lui. Il mérite d'être là au vu de ses prestations avec le Milan. Et puis, on ne peut pas lui enlever son passé en Bleu. Cela lui ajoute un but supplémentaire dans son record et c'est le pur attaquant. Il nous a relancés dans le match, même s'il n'y avait pas que lui, l'animation offensive était plutôt intéressante", a rappelé le gardien tricolore sur la Chaîne L'Equipe.

De retour en sélection pour la première fois depuis huit mois, Giroud n'aura pas tardé pour retrouver le chemin des filets.