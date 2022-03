"Nous avons manqué de rythme après la demi-heure"

Le joueur de Bologne a réagi au nul face au Irlandais (2-2).

Deuxième "cap" pour Arthur Theate sous le maillot des Diables Rouges hier. Un test solide. "Je ne veux pas parler de ma propre performance", a déclaré Theate au micro de la VTM.

"Parlons de notre performance collective. Je me sentais bien dans ce match et ça a bien marché avec Boyata, Denayer et Thorgan Hazard devant moi", a-t-il poursuivi. "Seul le rythme a disparu au bout d'une demi-heure. Nous devons travailler là-dessus, moi aussi. Je dois encore m'améliorer dans tous les aspects du jeu."

Les Diables ont été rejoints au score sur un but à la 85e minute. "Ce but tardif est également venu d'un centre et nous en avons été avertis. Dommage."

Questionné sur son avenir dans la charnière de l'équipe nationale, Theate a coupé court : "Est-ce que cette place en défense est désormais vacante pour moi ? Autre sujet s'il vous plait. Ce n'est pas ma décision."