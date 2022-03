Ameen Al-Dakhil aurait pu défendre les couleurs de l'Irak: "Je veux me concentrer sur la Belgique pour le moment"

Ameen Al-Dakhil est passé du Standard au STVV cet hiver. Le défenseur de 20 ans s'est rapidement imposé chez les Canaris et a été récompensé par une première sélection chez les Diablotins.

Ameen Al-Dakhil s'est retrouvé dans le Limbourg à l'âge de cinq ans, après que ses parents aient dû fui la guerre en Irak. Le joueur du STVV n'a pas trop de souvenirs de cette terrible période. "Mais ce n'était certainement pas une période facile... Vous ne voulez tout simplement pas vivre quelque chose comme ça", a déclaré Al-Dakhil à Het Belang Van Limburg.

Al-Dakhil fait partie de la sélection belge des moins de 23 ans pour la première fois, bien qu'il ait été appelé par l'Irak depuis un certain temps. "J'ai déjà été appelé pour l'équipe U23 et il y a trois mois même pour l'équipe première, pour la qualification à la Coupe du monde. Je n'y suis pas allé car je veux me concentrer sur la Belgique pour le moment."

Mardi, la Belgique croise le fer avec le Danemark, seul concurrent encore en lice pour la victoire dans le groupe. "Nous avons obtenu 18 sur 18. Que je joue ou non, je respecte le choix de l'entraîneur. S'il me laisse jouer, alors je vais faire mes preuves. Si je ne joue pas, je vais soutenir l'équipe pour que nous puissions obtenir cette qualification. Parce que nous n'en sommes pas encore là !"