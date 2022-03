Le Burkina Faso, "petit" adversaire des Diables ?

Le Belges s'apprêtent à jouer un adversaire, certes à leur portée, mais pas aussi facile à jouer qu'il n'y paraît. Attention à l'excès de confiance...

Après le nul décevant en Irlande, les Diables Rouges devront se frotter au Burkina Faso ce mardi au Lotto Park. L'occasion pour certains joueurs qui n'ont pas encore bénéficié de beaucoup, voire pas du tout, de temps de jeu. Cela tombe bien : il s'agira d'un réel test.

Si Roberto Martinez a, comme il l'a dit après le match, tiré certaines informations et enseignements de la précédente rencontre, il faudra agir en conséquence. Parce qu'en face, ce sera une équipe qui a faim, qui meurt d'envie de faire vaciller nos Diables.

Finaliste malheureux de la CAN en Afrique du Sud en 2013 - avec des joueurs comme l'ancien de l'Antwerp Jonathan Pitroipa, les anciens Lyonnais Charles Kaboré et Bakary Koné ainsi que sur son banc le technicien belge Paul Put (ex-Mouscron, Lokeren et Lierse) - les Etalons ont égalé leur 4e place de l'édition 1998 cet hiver au Cameroun.

Tombeurs du Gabon aux tirs au but en huitièmes de finale puis de la Tunisie, les Burkinabés ont été éliminés face au futur vainqueur, le Sénégal. Lors du match pour la 3e place, les hommes de Kamou Malo ont menés 3-0 face aux Camerounais, avant de s'effondrer dans le dernier quart d'heure et de concéder la défaite aux tirs au but.

Leur récente défaite en amical face au Kosovo (5-0) ne doit pas porter à confusion : les autres résultats du Burkina Faso ont tout d'une solide équipe. Lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, les Etalons ont rallié le second tour sans trop de problème, puis ont manqué de peu la place en barrages qu'occupe actuellement l'Algérie. Fennecs et Burkinabés n'ont concédé aucune défaite dans ce groupe, les deux partageant même l'enjeu lors de leurs deux confrontations (1-1 et 2-2). Au final, avec 14 points contre 12, ce sont les hommes de Djamel Belmadi qui ont eu la chance de disputer les barrages actuels.

Plusieurs joueurs de talent

La liste du sélectionneur par intérim, Oscar Barro, vaut le détour.

Commençons d'abord par les joueurs évoluant en Pro League. Solide lors de la CAN, le Carolo Hervé Koffi s'est imposé comme l'un des tous meilleurs gardiens du championnat. Spectaculaire, doté de très bons réflexes, le portier de 25 ans aura à coeur de réaliser une grosse prestation - s'il joue mardi. Tout comme le Standardmen Abdul Tapsoba d'ailleurs.

© photonews

La sélection compte également quelques éléments passés par notre championnat, tels que Issa Kaboré et Hassane Bandé (ex- KV Malines).

Enfin, les autres forces en présence. La star incontournable de cette sélection est bien entendu le défenseur du Bayer Leverkusen et capitaine de la sélection Edmond Tapsoba. Le joueur de 23 ans revient très bien après une grosse blessure, et a dernièrement impressionné à la CAN, au point d'être nommé dans l'équipe-type de la compétition. Au même titre que Blati Touré, le milieu de terrain passé par Evian Thonon-Gaillard, l'Omonia Nicosie, le Vitoria Guimaraes, avant d'atterrir en Egypte au Pyramids FC.

Bertrand Traoré, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, est aussi un cadre de cette sélection, avec 60 caps à son actif. L'ailier d'Aston Villa est une vraie arme, capable à tout moment de crocheter et de rentrer dans le jeu.

Autre joueur d'expérience : Bryan Dabo (30 ans). Passé par Montpellier puis Blackburn, il s'était imposé comme cadre au sein de l'AS Saint-Etienne, avant de tenter sa chance avec bien moins de réussite à la Fiorentina. Il évolue actuellement en Turquie, à Rizespor. Steeve Yago (29 ans, 59 sélections), actuellement au club chypriote de l'Aris Limassol, est lui aussi passé par la France, à des clubs tels que Toulouse et Caen.

A noter enfin que plusieurs jeunes évoluent dans des clubs européens reconnus, tels que Nasser Djiga (19 ans, FC Bâle), Mamady Bangré (20 ans, Toulouse), ou Joffrey Bazié (18 ans, Lille OSC).

Bref, une équipe dont il faudra se méfier, avec un effectif qui présente de la profondeur. Au final, un adversaire idéal pour nos "U50".