Eric Deleu évoque Miguel Van Damme : "Il aurait pu avoir une très belle carrière sans cette maladie"

En tant qu'entraîneur de gardiens de but, Eric Deleu a découvert et formé Thomas Kaminski, Jean Butez, Hervé Koffi ou encore Miguel Van Damme.

L'homme a maintenu les contacts nécessaires, mais il a senti que le contact s'était un peu perdu ces derniers temps. "J'ai vu que Miguel ne postait pas beaucoup et le connaissant, je savais que ça n'allait pas bien", a raconté Deleu à Het Nieuwsblad. "Parfois, on ne sait pas comment réagir. J'étais encore présent lors de son match d'adieu. C'était assez triste parce que vous saviez que ce serait son dernier match et c'est ce qui s'est passé."

"Lorsque la leucémie a été découverte chez lui en 2016, j'étais directeur technique du Cercle et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le soutenir. C'est tout à l'honneur du Cercle d'avoir continué à le faire. Miguel aurait pu avoir une très belle carrière sans cette maladie mais malheureusement les choses ont tourné autrement."

Van Damme a également reçu ce respect de la part du grand public. "C'est une consolation qu'il soit devenu le gardien de but belge le plus aimé. J'espère que sa famille sera capable de faire face à cette situation, mais ce n'est pas facile. Je me sens aussi un peu perdu en ce moment car cela me touche vraiment", a conclu Deleu.